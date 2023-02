Sanremo | drammi iraniani | carceri minorili | attacchi di Fedez Marco Mengoni in vetta

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La seconda serata del Festival di, alla sua 73esima edizione, inizia con il ringraziamento al pubblico da parte del presentatore e direttore artistico Amadeus, fiero dei numeri raggiunti all’esordio: “Il vostro applauso è il modo migliore di cominciare, è come un’eco che rimbomba da ieri sera”. Dopo di lui, scende la scalinata Gianni Morandi che imbraccia la scopa con un ironico rimando a quanto accaduto la sera prima. Così, tra i sorrisi dei presenti e con la giusta energia, prende avvio la seconda parte della gara. Tocca a Will, direttamente daGiovani, aprire le danze, subito seguito dai Modà prima della presentazione della nuova fiction “Resta con me”, in onda su Raiuno da domenica 19 febbraio, per la quale salgono sul palco Francesco Arca e il giovanissimo attore Mario Di Leva. Prima che la gara continui, è il momento ...

... è il singolo trainante che verrà presentato in anteprima a Casa. 'Ha un testo riflessivo, ... Le interazioni con gli altri,individuali o globali, il rapporto con un ambiente sempre più ...... senza citarli in modo diretto, idi Ucraina e Iran. Ferragni in nude look per un monologo ... scorrendo (Spotify alla mano) la lista delle canzoni che hanno vinto il Festival di, si può ...

Drusilla Foer e Pegah, a Sanremo il dramma dei diritti negati in Iran la Repubblica

Sanremo 2023, il meglio e il peggio della seconda serata: dal dramma delle ragazze iraniane ad Angelo Duro in… La Stampa

Drusilla Foer e Pegah portano la rivoluzione iraniana all'Ariston: "La musica è un diritto umano" La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, seconda serata: scaletta ospiti e cantanti la Repubblica

Le pagelle della seconda serata di Sanremo 2023 AGI - Agenzia Italia

È un lavoro sporco quello dell'inviato al Festival di Sanremo, (ma sempre meglio che essere il social media manager di Blanco: qui trovate che cosa è successo, spiegato per bene).Seconda serata con la co-conduttrice Francesca Fagnani. Il trio Morandi, Ranieri e Al Bano fa ballare l'Ariston. Tra gli ospiti i Black Eyed Peas ...