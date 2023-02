Sanremo | Belpietro | ormai è il festival di Sansergio | con Mattarella che fa il capo dell’opposizione

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Affondo di Mauriziooggi su La Verità per stigmatizzare la politicizzazione deldi. “Il Colle lancia ildie si mette alla guida”: questa la tesi del direttore della Verità. Che spiega così la sua interpretazione: “Con la sua mossa, Sergio, che quanto a empatia e capacità di conquistare gli italiani non si può certo paragonare a Sandro Pertini, ha dunque inaugurato una nuova era, quella della pedagogia costituzionale, non più declinata tra le stanze rococò dell’ex reggia papale, ma tra la scenografia scintillante dell’arena musicale”.è la ribalta degli sconfitti “Con il che si completa anche la trasformazione politica di quello che nel ...