Sanremo | Articolo 31 | ' Fedez ha fatto quello che fa il rap | condividiamo sue opinioni' **

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Sanremo, 9 feb. (Adnkronos) - "ha espresso un'opinione, peraltro condivisa dal sottoscritto. Bisogna che tutti imparino cosa è il rap". A dirlo sono gli31 alla loro conferenza stampa sanremese, commentando la performance diieri durante il festival di Sanremo. "Non ha nemmeno detto cose che non possano essere condivise da tutti -incalzano gli31- sono verità accettate, non ha detto nulla di strano. Hache fa il rap, dire le cose anche in modo dirompente".