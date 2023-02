Sanremo | Ariete e la polemica a La vita in diretta | cosa è successo

Leggi su diredonna

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ospite da Alberto Matano a Lainha ripercorso la sua esibizione al Festival di2023. In gara con il brano Mare Di Guai, presentato durante la prima serata della kermesse, la cantante ha espresso alcune perplessità riguardo alla sua performance. A quel punto, in studio, si è creata a riguardo anche una piccola. Vi raccomandiamo...: "Mio fratello è in transizione, percorso iniziato a 9 anni" Durante l’ospitata televisiva è andata in onda una clip di 20 secondi dell’esibizione diall’Ariston. Quei 20 secondi, tuttavia, non sono piaciuti all’interprete, che ha lamentato come quello fosse uno spezzone in cui ha cantato particolarmente male. Hanno preso ...