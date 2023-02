Sanremo 2023 | terza serata | il programma | i cantanti | gli ospiti

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 febbraio 2023)va, con il vento in poppa, verso la sua, la prima che metterà effettivamente alla prova la resistenza del pubblico di Rai1. È facile rintracciare il perchè nel, che stasera prevede l’esibizione di tutti i 28 artisti in gara. Oltre alla presenza di, tra cui, sempre attesissimi, i Maneskin, che torneranno sul palco che li ha consacrati nel 2021. Ecco i 28in ordine di uscita sul palco dell’Ariston: Paola & Chiara Mara Sattei Rosa Chemical Gianluca Grignani Levante Tananai Lazza LDA Madame Ultimo Elodie Mr. Rain Giorgia Colla Zio Marco Mengoni Colapesce Dimartino Coma Cose Leo Gassmann I Cugini di Campagna Olly Anna Oxa Articolo 31 Sethu Shari gIANMARIA Modà Will Comesono attesi i Maneskin ...