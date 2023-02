Sanremo 2023 | Stefano Coletta rompe il silenzio sul caso Fedez | la posizione della Rai

(Di giovedì 9 febbraio 2023) News Tv.. Non èse non ci sono le polemiche. Nel corsoprima seratakermesse musicale hanno fatto discutere l’ira sul palco di Blanco e il tuffo in piscina con microfono di Salmo. Ieri sera, sempre dal palco allestito sulla nave da crociera,ha attaccato il Codacons e il vice ministro Bignami. Di fronte a questo attacco, la Rai ha preso unanetta, enunciata dal direttorein conferenza stampa. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Striscia la notizia”, Amadeus riceve il Tapiro per Blanco: l’insinuazione di Staffelli L’esibizione diIeri sera è andata in onda la seconda serata del ...

, la Rai si dissocia da Fedez: 'Attacco personale, non c'è libertà che tenga'. Paola Egonu arriva in ritardo, il figlio di Amadeus non ha resistito: lo ha fatto durante il monologo di ...Stasera il monologo a, Ultimo è decimo in classifica. Lo sfogo su Instagram: 'Quando loro...' Fedez, l'omaggio a Gianluca Vialli da: le parole che fanno commuovere La ...

Sanremo 2023, la classifica e le news dal festival la Repubblica

Sanremo 2023, l’auto di Amadeus: il SUV per la famiglia Virgilio Motori

I look di Elodie a Sanremo, gli abiti più sexy visti sul palco dell'Ariston. FOTO Sky Tg24

Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023: classifica seconda serata. Mengoni primo su tutti e 28 | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Tagli, acconciature, barba: oltre alle canzoni in gara, sul palco del festival di Sanremo gli artisti hanno look curatissimi al dettaglio, fonte d’ispirazione per chi cerca un nuovo stile. I barbieri ...Il Festival di Sanremo, com’era prevedibile, ha fatto sintonizzare milioni di spettatori su Rai 1: tra ospiti attesissimi – come i Black Eyed Peas che hanno fatto scatenare la platea dell’Ariston, o i ...