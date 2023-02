Sanremo 2023 | seconda serata da record ma web boccia Fedez – I dati

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ladel Festival difa registrare unper quanto riguarda le conversazioni in rete e sui social: sono state oltre 36 milioni le interazioni registrate, il doppio rispetto a quelle della prima(18 milioni). È quanto emerge da una ricerca di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni in rete relative alladella kermesse canora (I). Nel periodo oggetto dell’analisi sono state registrate 85K mentions (post originali su pagine pubbliche), che hanno prodotto circa 36M di interazioni (reazioni, commenti, condivisioni). Aumenta il sentiment negativo verso il Festival, che sale al 61,28% contro il 54,26% registrato per la prima ...