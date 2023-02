Sanremo 2023 | Sconcerto Fagnani | Tutta sgangherata Striscia tira in ballo Mentana

(Di giovedì 9 febbraio 2023) 'La Notizia' pizzica Enrico: 'Chissà cosa ne pensa'. Francesca, fidanzata del direttore del Tg LA7 , ha co - condotto la seconda serata del Festival dial fianco di Amadeus e Gianni Morandi. La giornalista, bellissima in tutti e tre gli outfit firmati Armani, è apparsa molto ...

Il cantautore racconta come è andata la prima volta al Teatro Ariston e il duetto che farà con Michele ...Dall'esclusione di Zelensky alla performance al veleno di Fedez, passando per il monologo di Roberto Benigni: la destra storce il ...

Sanremo 2023, esplode la rivolta del pubblico: "Fate ridere, non siamo scemi" Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, i Coma_Cose annunciano: "Ci sposiamo" TGCOM

La scaletta e le canzoni (cover) della quarta serata di Sanremo 2023 – venerdì 10 febbraio Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023: classifica seconda serata. Mengoni primo su tutti e 28 | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Tom Morello sarà sul palco del Festival di Sanremo 2023 assieme ai maneskin con cui ha collaborato in Gossip: ecco chi è uno dei chitarristi che ha scritto la storia del rock. Tom Morello è uno dei ...In occasione della serata di Sanremo 2023 dedicata alle cover e ai duetti, Don Joe si esibisce con Tananai con il brano Vorrei cantare come Biagio.