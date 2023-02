Sanremo 2023 | scaletta e ospiti della terza serata

Leggi su funweek

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Prosegue il successo, in tv e sui social, del ‘Festival di’ che continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. I dati snocciolati durante la conferenza stampa Rai di giovedì 9 febbraio non lasciano margine a dubbi. Lo sharesecondaha raggiunto il 62,3% share con una media di telespettatori pari a 10 milioni 545 mila. “Sentire questi numeri fa un certo effetto”, afferma Amadeus, “onestamente non avrei mai immaginato. Certo, l’augurio è che il lavoro di mesi sia apprezzato, ma alla vigilia non avremmo pensato di uguagliare lo scorso anno. Figurarsi superarlo”. Nel ruolo di co-conduttrice per lanumero tre c’è Paola Egonu. “Sono emozionatissima, ancora non ci credo ma non vedo l’ora”, esordisce la sportiva. Proseguendo con risposte ...