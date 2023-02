Sanremo 2023 | Salvini | “Non l’ho visto | non ho voglia di fare polemiche”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) –? “Sono rientrato tardi dal lavoro come tanti italiani, non ho avuto occasione di vederlo. Cercherò su internet il pezzo di Al Bano, Morandi e Ranieri. Ma con i problemi che hanno gli italiani… non ho tempo e non hodisu, viva la musica italiana, punto”. Così il vicepremier Matteo, ospite di Mattino Cinque. “Vedere un tizio che sale sul palco, spacca il palco e prende a calci i fiori mi è dispiaciuto. Ma ognuno ha i suoi gusti”, ha proseguito il leader della Lega. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La comicità di Angelo Duro aè terra di monologhi e, tradizionalmente, quello comico è uno dei più ardui; basti pensare ai precedenti, in grado di mettere in difficoltà anche ...Spazio al Festival dinel fondo ('Salvini: la Costituzione non si tutela all'Ariston. Ma il ... IL SOLE 24 ORE 'Meloni: neluna rivoluzione fiscale. Più titoli di Stato detenuti dagli ...

Sanremo 2023, seconda serata: Al Bano, Massimo Ranieri insieme con Gianni Morandi all'Ariston. Sul palco i Black ... Agenzia ANSA

La classifica generale dopo la seconda serata di Sanremo 2023: in testa ancora Mengoni la Repubblica

Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata: chi è Angelo Duro Voto 3. Il colpo di scena a mezzanotte sembra un ... Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, dalle flessioni di Albano all'attacco di Fedez: la seconda serata in 5 momenti Repubblica TV

Sanremo 2023, Fedez attacca la ministra Roccella e mostra la foto di Bignami vestito da Hitler: «Testo non concordato ... Open

SANREMO Fedez attacca il vice-ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami, nel suo brano free style in diretta al Festival di Sanremo: mostra la sua foto - quella in divisa da… Leggi ...Il monologo di Francesca Fagnani, il comico Angelo Duro, l’attivista italo-iraniana che ha duettato con Drusilla Foer. Dai cantanti in gara, al monologo di Fagnani, passando per il comico Angelo Duro.