Sanremo 2023 | Rocío Muñoz Morales sul palco dell’Ariston Quando l’ex moglie di Bova disse | “Raoul mi ha fatto sentire una nullità per colpa sua”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La prima volta anon si scorda mai, la seconda pure, la terza chissà. Giovedì sera ascende le scaleanche: non in veste di co-conduttrice ma di ospite, in coppia con Massimo Ranieri. A sorpresa, infatti, il cantante e l’attrice lanceranno Gli Italiani hanno sempre ragione, il nuovo show di Rai1 che andrà in onda nel mese di maggio. Per lei si tratta di un ritorno, dopo che nel 2015 fu chiamata come guest star “per una notte” da Carlo Conti, al fianco di Emma Marrone e di Arisa., il ritorno die Massimo Ranieri faranno sul ...