Sanremo 2023 | regalate maglie del Palermo a Colapesce e Dimartino

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Anche il Festival disi unisce al calcio: la Lega Serie B, insieme al, ha infatti consegnato la divisa vincitrice della Jersey Challenge della Serie B 2022/ai siciliani. Ecco la nota della Lega: “Con oltre 180.000 voti quella delè stata la maglia più apprezzata da tifosi e appassionati e, considerando anche le origini siciliane del duo canoro attualmente al secondo posto nella classifica generale,ha rappresentato la cornice ideale per un incontro fra territorialità, socialità e senso di appartenenza”. SportFace.

Come ogni anno il festival si svolge nella cittadina ligure diappunto, e quest'anno la conduzione è stata affidata nuovamente ad Amadeus. In ogni edizione il festival gode di ottimi ascolti ...Passo indietro nella Asl leccese Attualità [ 09/02/: sicurezza targata Salento. Romina jr inneggia a "lu sulu lu mare lu ientu" Eventi Ricerca per: Home Cronaca Fuoco agli stabilimenti, ...

Sanremo 2023, Elodie e il sospetto sul "mega party": classifica stravolta Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023: Blanco distrugge le rose all'Ariston, una gag preparata La risposta di Amadeus, il Video iLMeteo.it

La scaletta e le canzoni (cover) della quarta serata di Sanremo 2023 – venerdì 10 febbraio Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023: classifica seconda serata. Mengoni primo su tutti e 28 | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, Shari è la fidanzata di un famoso cantante: ecco chi La Big si è esibita ieri sera sul palco dell'Ariston con il brano Egoista Tra i big in gara nella 73esima edizione del… Leggi ...Shari è stata l’ottava cantante ad esibirsi durante la seconda serata di Sanremo 2023. L’artista ha portato sul palco dell’Ariston il suo brano Egoista. Video dell’esibizione di Shari a Sanremo 2023: ...