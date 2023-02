Sanremo 2023 Paola Egonu «L’Italia è un paese razzista» A che ora ci sarà il suo monologo

'Confermo che non eravamo a conoscenza della performance di Fedez. A nome della Rai ritengo che la liberta' sia un diritto sacrosanto che deve esprimersi attraverso tutte le forme d'arte e tutti i ...Stasera il monologo a, la scaletta della terza serata: ecco l'ordine di esibizione dei 28 big in gara stasera, la Rai si dissocia da Fedez: 'Attacco personale, non c'è libertà ...

Sanremo 2023, la classifica e le news dal festival la Repubblica

Paola Egonu irrompe a Sanremo 2023: "L'Italia è un Paese razzista". Poi svela di cosa parlerà nel suo monologo Virgilio Notizie

Sanremo 2023, i dettagli strani sul palco dell'Ariston Lookdavip

Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo, le pagelle della seconda serata: da Bruno l'interprete a Fedez e Angelo Duro La Gazzetta dello Sport

Oggi presenta Sanremo, di cui è anche direttore artistico dal 2020, confermato per il 2024. Le prime due serate sono state entusiasmanti: canzoni bellissime, performance mozzafiato, qualcuno ha ...LDA La chiusura è prevista il 25 febbraio con LDA, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo, che alle 17 incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo album «Quello che fa bene». «LDA – ...