Sanremo 2023 | ospiti | dettagli e scaletta dei BIG della terza serata

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023), Amadeus commenta il successoseconda: ecco l’ordine di uscita dei BIG nella, la 73esima edizione del Festival prosegue spedita verso la finale che si terrà sabato sera in primasu Rai Uno. Il conduttore e direttore artistico Amadeus per lasarà affiancato da Gianni Morandi e dalla campionessa Paola Egonu. Nellasi esibiranno i 28 artisti in gara. Leggi anche –> Fedez polemico ae poi commuove con la dedica a Gianluca Vialli Le dichiarazioni in conferenza stampa… Amadeus commenta in conferenza stampa il successo...