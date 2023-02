Sanremo 2023 | Mr Rain vola negli stream | “Sono incredulo e commosso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Mr.e tallona Mengoni. Il reel della sua esibizione è il più visto con quasi 9 milioni di visualizzazioni nell’Instagram di. Il suo ‘Supereroi’ è secondo tra i brani disu ITunes e su Spotify dietro a ‘Due vite’ di Mengoni. E, come se non bastasse, ha guidato la classifica del Fantanella prima serata. “davanti a questi risultati – dice l’artista all’Adnkronos –davvero felice che la mia canzone sia piaciuta a tante persone che mi stanno dimostrando tantissimo affetto. Era il mio obiettivo per questa mia prima volta al Festival: ‘Supereroi’ per me ha già vinto, grazie davvero a tutti”, dice l’artista che in ...