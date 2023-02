Sanremo 2023 | Morandi su uno sgabello balla con la Egonu

... scrive l'esperta di gossip Deianira su Instagram , riferendosi alla voce che sta circolando su un litigio avvenuto dietro le quinte tra due big durante la terza serata del festival di. ...Gianluca Grignani come Blanco, non sente la sua voce: 'A 50 anni sai come si fa, a 20 no' Maneskin a, il lato B di Victoria De Angelis (con le calze rotte) fa impazzire i fan Gianluca ...

Sanremo 2023, si parte col televoto: come funziona, quanto costa, chi può votare, tutti i codici La Gazzetta dello Sport

Lite tra Anna Oxa e Madame dietro le quinte di Sanremo 2023: il gossip infiamma Twitter, ma la Rai smentisce La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, terza serata: scaletta, ospiti e cantanti in gara la Repubblica

La scaletta e le canzoni della terza serata di Sanremo 2023 – giovedì 9 febbraio Tv Sorrisi e Canzoni

Pagelle Sanremo 2023 terza serata: i voti a canzoni, cantanti e ospiti: Paola e Chiara traballanti, Lazza che... Corriere della Sera

Il Festival di Sanremo 2023 si svolgerà al Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio. Sarà Amadeus, per il quarto anno di fila, a condurre la 73esima edizione del Festival, accompagnato da Gianni Morandi e ...Lasciami dove ti pare, il testo della canzone di Massimo Ranieri ospite a Sanremo 2023 con Rocio Muñoz Morales. Le parole del brano ...