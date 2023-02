Sanremo 2023 | Marco Mengoni guida la classifica generale

Svelate le ultime 14 canzoni in gara: il primo posto della serata è di Colapesce Dimartino (nella classifica generale in testa c'è ancora Marco Mengoni ). Ma la vera sorpresa sono stati i tre artisti ...Con queste barre, nel suo "Freestyle", Fedez ha ricordato l'amico Gianluca Vialli , morto il 6 gennaio a 59 anni , durante la seconda serata del Festival di. Il momento più toccante di un ...

Sanremo 2023, la furia di Blanco che non sente la voce e devasta il palco: i fischi del pubblico RaiNews

Sanremo 2023, la classifica e le news dal festival la Repubblica

Fedez strappa la foto di Galeazzo Bignami a Sanremo 2023: chi è il viceministro di FdI nel Governo Meloni Virgilio Notizie

Sanremo 2023, le pagelle ai look della seconda serata: Francesca Fagnani incanta in Armani, Paola e Chiara… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, 10,5 milioni e il 62.3% per la seconda serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Il tappeto di erba vera di quasi un chilometro a Sanremo potrebbe riuscire a far compiere un ulteriore passo per sensibilizzare sul tema del verde. E' quello che auspica la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...