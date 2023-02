Sanremo 2023 | Madame e quella canzone cantata anche con l' abito

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Quello che l'artista porta sul palco dell'Ariston è una traduzione in vestiti del testo che porta in gara. Un concept che si svilupperà lungo le sere del festival ideato da, il brand Off-White e lo stylist Simone Furlan

La giornalista Francesca Fagnani sul palco dell'Ariston legge il monologo scritto con i ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida. "Un detenuto non va picchiato perchè lo stato non può applicare ...I giornalisti de La Stampa Roberto Pavanello e Alice Castagneri danno i voti alle performance del secondo gruppo di cantanti in gara nella seconda serata di, composto da Colapesce Dimartino - Splash, Shari - Egoista, Madame - Il bene nel male, Levante - Vivo , Tananai - Tango.

Sanremo 2023, Fedez attacca la ministra Roccella e mostra la foto di Bignami vestito da Hitler: «Testo non concordato ... Open

Sanremo 2023, Fagnani: 'Stato sia più sexy dell'illegalità per ragazzi' - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, Fedez al veleno sul governo: foto strappata e insulti-choc Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, seconda serata: scaletta ospiti e cantanti la Repubblica

Sanremo 2023, seconda serata. Fedez strappa la foto del viceministro Bignami. DIRETTA Sky Tg24

Fedez ha chiuso il freestyle cantato a Sanremo con una dedica: cerchiamo di capire chi è Gianluca, famoso calciatore degli anni '90.Sethu: la biografia, i successi, i segreti, gli album e tutte le ultime notizie su Sethu secondo Rolling Stone Italia ...