Sanremo 2023 | Lupi | “Fedez eviti di dire quelle stupidate Festival sia plurale e parli anche dei cristiani uccisi nel mondo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Ho visto un bel dialogo tra l’italiana-iraniana e Drusilla Foer sulla denuncia della repressione in Iran e sul fatto che per testimoniare le proprie idee e le proprie libertà si possa essere impiccati. Mi sembra ancora una volta la dimostrazione cheè un grande evento, undella canzone, ma è un’occasione per sensibilizzare sui grandi temi della società e per questo credo chedebba sempre essere. Mi piacerebbe che per una volta si parlasse e ci fosse una testimonianzadeiche ogni giorno nelvengonosolo perché vanno in chiesa”. Così Maurizio, leader di “Noi moderati” fuori da Montecitorio. Commentando l’esibizione diha ...