Sanremo 2023 | Levante | “Mi spaventa il fatto che la gente dica “sei brutta | che hai fatto?” La cantautrice risponde agli haters

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Miilche la, senza filtri,‘sei, che hai? Ritorna mora, tu non sei così’”. In che senso non sono così? Che ne sai tu di me? Neanche io so chi sono, e a volte cambio idea repentinamente”. Cosìsu Twitter si chiede com’è che gliabbiano sempre qualcosa da dire, a sproposito. E aggiunge: “Il mondo digitale mi offre grandi spunti di riflessione sulche stiamo un po’ perdendo la bussola sul come comportarci con gli altri”. Ferragni, sempre sul palco dell’Ariston, ha ribadito: “Il corpo di noi donne non deve mai generare odio o vergogna”. A quanto pare, nel, ancora questo concetto non è chiaro a molti ...