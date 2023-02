Sanremo 2023 | le pagelle della seconda serata | la magnifica voce di Giorgia per un pezzo che non convince | gli Articolo 31 si commuovono | Lazza farà felici le piattaforme streaming

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Uno si chiede, perché mai dovrei guardare anche stasera il Festival di? Potrei mettermi ad ascoltare Meddle. Mi rilassa. Echoes, dico, e le altre anche. Potrei guardare The Makanai, Cooking for the Maiko House. È la trasposizione di un manga, una serie incantevole (quante volte vi capita di usare questo aggettivo? Bene, in questo caso potete farlo, a proposito). Potrei finire la Trilogia del Batzan. Invece no, guarderò. E darò dei voti, alti per lo più. Non amo chi aspetta proprio il Festivàl per sfoderare zero e uno (o due e tre): è un campionato a sé, una gara a sé. Teniamone conto. Will, Stupido. Possibile che la tenerezza – “dai ma è giovane, ilcaruccio, è molto gentile” – mi freghi? No. 5 Modà, Lasciami. Possibile che la tenerezza – “dai ma sono una band che ha radunato grandi folle” – mi freghi? Un po’ sì, ...