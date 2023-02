Sanremo 2023 | le pagelle ai look della seconda serata | Francesca Fagnani incanta in Armani | Massimo Ranieri abbaglia Giorgia male | voto 4 – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023): 10 – No, non è decisamente il solito. Un abito grintoso, sofisticato, raffinato e assolutamente non scontato come lei. La “belva” ha fatto il suo ingresso all’Ariston con un capo d’alta moda GiorgioPrivè preziosissimo, dal profondo scollo a V smorzato da una bordura di velluto nero coordinata ai polsini. È tono di beige nude smorzato da un velo di seta nero impuntato di cristalli che creano ombre, suggestioni e movimento. Uno dei più beivisti finora, completato da una preziosa parure in diamanticollezione “Giardini segreti” di Pasquale Bruni e scarpe Roger Vivier. La suaè un crescendo d’eleganza: il secondo abito è un completo con pantalone da smoking in velluto nero e top gioiello ad incrocio in ...