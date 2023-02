Sanremo 2023 | l’annuncio di Coma_Cose | “Ci sposiamo” – Video

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nonostante siano in gara acon un brano che s’intitola ‘L’addio’, i Coma Cose hanno annunciato proprio nella città dei fiori che si sposeranno. “Ebbene sì, chi l’avrebbe mai detto ma abbiamo deciso di sposarci”, ha detto Francesca Mesiano, in arte California, dopo aver mostrato l’anello di fidanzamento al dito. “Abbiamo detto: adesso o mai più. Quindi quando usciremo dal frullatore del festival organizzeremo tutto per bene”, ha aggiunto Fausto Zanardelli, altra metà della coppia e del duo artistico. D’altronde, il testo del brano ‘L’addio’, che racconta di una crisi superata (e realmente vissuta dai due cantanti con le ‘Fiamme negli occhi’) lo dice chiaramente: “Comunque andrà, l’addio non è una possibilità”. L'articolo proviene da Italia Sera.