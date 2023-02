Sanremo 2023 | la trasgressione di Rosa Chemical in apertura di Festival | terzo cantante in gara

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo lo show nella seconda serata,torna sul palco dell’Ariston con la sua Made in Italy. Ieri aveva dedicato la sua canzone «a chi almeno una volta nella vita si è sentito sbagliato e invece era solo diverso». Quello del rapper è un brano ironico, divertente, leggero e anche questa volta sul palco non sembra affatto curarsi delle polemiche che lo hanno preceduto. E’ eccentrico e fuori dagli schemi: Ehi fratello siamo di nuovo a, benvenuti nella testa di. February 9,su Open Leggi anche:, segui ilcon noi: gli ospiti della terza serata di Open Space, la scaletta definitiva della terza serata. Gli orari previsti per Maneskin, Gué ...

Sembra essere un po' arrossata, zia Mara: avrà voluto essere allegra e pronta per la lunga serata diLeggi anche > Chiara Ferragni, mamma Marina pentita per il dolce mangiato: 'Devo pensare ...Mara Venier, il pre serata del Festival dibevendo spritz: 'Mi sento un po' accaldata' Peppino Di Capri, l'esibizione aslitta a domani. Ecco il motivo Cosa è successo Gianluca ...

Sanremo 2023, si parte col televoto: come funziona, quanto costa, chi può votare, tutti i codici La Gazzetta dello Sport

Pagelle Sanremo 2023 terza serata: i voti a canzoni, cantanti e ospiti Corriere della Sera

Sanremo 2023, la terza serata: gli artisti - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Parte il Televoto a Sanremo 2023: come funziona. I codici per votare i Big la Repubblica

Sanremo 2023, terza serata: scaletta, ospiti e cantanti in gara la Repubblica

Sono stati 10.545.000 gli spettatori che hanno assistito su Rai1 alla seconda serata del Festival di Sanremo. Lo share è stato del 62,3%. In flessione rispetto all’esordio di Sanremo 2023 che martedì ...Stasera Gianluca Grignani si è esibito sul palco dell’Arison regalando un siparietto simpatico con il conduttore. Al contrario di Blanco non ha spaccato tutto ma non sentendo la sua voce in cuffia ha ...