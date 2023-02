Sanremo 2023 | la scaletta della terza serata | esibizioni ed ospiti | arrivano i Maneskin

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Stasera 9 febbraio torna il Festival di: ecco lae gli, all'AristonStasera 9 febbraio in primasu Rai 1 torna il Festival di: durante lakermesse canora si esibiranno tutti i 28 artisti. Alla fine sarà stilata laclassifica provvisoria che comprende tutti i cantanti in gara. Stasera voteranno la giuria demoscopica e il pubblico da casa tramite televoto. Al fianco di Amadeus e Gianni Morandi ci sarà Paola Egonu, la pallavolista italiana. Ecco la...

La settimana del Festival di, delle polemiche di Matteo Salvini contro una kermesse almeno fino ad ora molto politica e soprattutto della tragedia in Turchia, il devastante terremoto che ha mietuto decine di ...Signore e signori, ecco sul palco al Festival diFrancesca Fagnani , la co - conduttrice della seconda serata della kermesse, impegnata nella conduzione insieme ad Amadeus e Gianni Morandi . E il monologo della conduttrice di Belve , va ...

Sanremo 2023, seconda serata: Al Bano, Massimo Ranieri insieme con Gianni Morandi all'Ariston. Sul palco i Black ... Agenzia ANSA

La classifica generale dopo la seconda serata di Sanremo 2023: in testa ancora Mengoni la Repubblica

Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata: chi è Angelo Duro Voto 3. Il colpo di scena a mezzanotte sembra un ... Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, dalle flessioni di Albano all'attacco di Fedez: la seconda serata in 5 momenti Repubblica TV

Sanremo 2023, Fedez attacca la ministra Roccella e mostra la foto di Bignami vestito da Hitler: «Testo non concordato ... Open

SANREMO Fedez attacca il vice-ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami, nel suo brano free style in diretta al Festival di Sanremo: mostra la sua foto - quella in divisa da… Leggi ...Il monologo di Francesca Fagnani, il comico Angelo Duro, l’attivista italo-iraniana che ha duettato con Drusilla Foer. Dai cantanti in gara, al monologo di Fagnani, passando per il comico Angelo Duro.