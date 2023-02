Sanremo 2023 | la scaletta della terza serata

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Colapesce Dimartino -(foto AGI per Rai) Ladel giovedì del Festival diè caratterizzata dall’esibizione di tutti i 28 artisti in gara, che porterà ad una nuova classifica generale. La pallavolista Paola Egonu è la co-conduttrice di Amadeus e Gianni Morandi, mentre tra gli ospiti sono attesi i Maneskin. Ecco ladettagliata; si parte alle ore 20.43, si chiude – nelle previsioni – alle 2. 20.43 Apertura con Amadeus e Morandi 20.47 Codici artisti in gara + Via al televoto 20.50 Primo cantante in gara: Paola & Chiara 20.56 Secondo cantante in gara: Mara Sattei 21.02 Terzo cantante in gara: Rosa Chemical 21.08 Quarto cantante in gara: Gianluca Grignani Pubblicità 21.20 ...