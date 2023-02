Sanremo 2023 | la diretta Instagram dalla tasca di Amadeus | da Fiorello a Ferragni | pioggia di commenti vip – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Gianni Morandi apre la terza serata del Festival diringraziando per gli ascolti record ma spiegando di voler tenere i piedi per terra. Per questo chiama sul palco, che invece non trattiene l’entusiasmo ed entra con lo smartphone in mano, intento in unasudal nuovo account aperto insieme a Chiara. I messaggi allasi moltiplicano, tra i primi c’è proprioche prende in giro l’amico per aver iniziato lacon il telefono in. Poi entra in campo Chiarae gli altri fan protestano: potevi insegnare meglio ad Ama come si usa. Ma non solo: il conduttore non riesce a chiudere la, la lascia in ...