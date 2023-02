Sanremo 2023 | la diretta della seconda serata Francesca Fagnani e il monologo sulle carceri minorili | “Lo stato dovrebbe essere più sexy dell’illegalità” I Black Eyed Peas ringraziano il loro ‘zio’ Tony Renis – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Festival di, atto secondo. Mercoledì 8 febbraio sul palco dell’Ariston salgono i restanti 14 artisti in gara ma anche tanti ospiti, a partire dal trio Morandi-Al Bano-Ranieri e i. Negli spazi esterni, sui due palchi collaterali, ci sono sulla Costa Smeralda Fedez, e sul Suzuki stage di Piazza Colombo Nek e Francesco Renga. LA CRONACAMINUTO PER MINUTO 23.40 – Lo spettacolo riprende con il collegamento dalla Costa Smeralda, dove c’è Fedez 23.24 – Con un po’ di difficoltà a causa dell’abito strettissimo, Shari scende le scale e canta Egoista. Subito dopo arriva lacon il suodedicato a ragazzi che stanno scontando la pena in un carcere minorile. È a ...