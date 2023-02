Sanremo 2023 | la conferenza stampa della terza serata | la scaletta e gli ospiti E a proposito dell’”anarchia di Fedez”…

Leggi su isaechia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Si è appena conclusa ladel Festival di. Riflettori subito puntati sui datipuntata andata in onda ieri sera. Ecco le parole di Coletta pubblicate da Tvblog.it: Ci hanno sorpreso ancora di più rispetto alla prima. Una confermasintonizzazione del debutto, è un dato straordinario, che dimostra come questa edizione sia in una parabola ascendente rispetto al passato. Il dato di riferimento resta il 1995. Rispetto alla seconda puntata +6,5% di share e anche in teste siamo cresciute, anche perché abbiamo finito più tardi. Per quanto riguarda i target ancora talmente straordinari da non essere commentabili”. Nel corsomomenti ...