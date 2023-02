Sanremo 2023 | il trio Morandi Ranieri Albano evita l’effetto Villa Arzilla | l’entusiasmo è genuino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Oggi partiamo dal peggio – o meglio, da quello che ci ha un po’ deluso, soprattutto dopo le premesse. Già, perché le premesse sono state davvero intriganti. Era quasi l’una di notte quando Amadeus ci ha guardato negli occhi (sguardo in macchina, si dice propriamente) e ha cominciato ad ammonirci in modo decisamente convincente: adesso arriva una cosa forte per cui non fate i moralisti, non venite poi a lamentarvi, cambiate canale o spegnete, e andate a dormire, tanto è quasi l’una di notte, non state lì per protestare il giorno dopo; io vi ho avvertito. Dopodiché, dopo questo breve monologo, uno dei migliori di queste prime giornate di festival, lo spettatore è autorizzato ad aspettarsi un’iradiddio, la fine del mondo. E invece il buon Angelo Duro ci strappa qualche risata, ma se il massimo della trasgressione è mostrare il suo corpo nudo senza tatuaggi per essere ...