Sanremo 2023 | il monologo di Francesca Fagnani sulle carceri minorili | “In Italia la prigione serve solo a punire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023)porta al Festival diun. La co-conduttrice della seconda serata fa un lungo discorso incentrato anche sul ruolo che lo Stato dovrebbe avere nei confronti dei detenuti, minorenni sì, ma anche adulti: “ Ci sono parole che per arrivare sul palco didevono abbattere i muri, pareti, grate e cancelli chiusi a tripla mandata. Parole come queste raccolte dentro al carcere minorile di Nisida. Parole scritte insieme ai ragazzi che stanno scontando la loro pena lì e altrove. La nostra pena perché della nostra pena non se ne fanno niente. Cosa vorreste dire, cosa vi piacerebbe chiedere davanti ad una platea così importante? “Dottoré allora scrivi intanto 2-3 biliardini dae ...