Sanremo 2023 | il Codacons cambia strategia | anziché querelare Fedez lo ringrazia E dice | “La ‘canzone’ ci è piaciuta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo aver intentato (e perso) decide di cause contro, ilha deciso dire. E ora punta tutto sull’ironia. Così questa mattina,diramare il solito comunicato con la notizia di provvedimenti legali nei confronti del cantante per il testo da lui intonato durante il collegamento con il Festival di, ecco che ha mandato una nota con imenti personali del presidente dell’Associazione dei consumatori Carlo Rienzi. Una sorpresa che ha spiazzato non da poco gli addetti ai lavori: “Al di là della scarsa qualità musicale, ladici è. Vogliamorlo per aver portato una associazione dei consumatori al centro del Festival, dando ...