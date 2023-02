Sanremo 2023 | il Codacons attraverso il suo presidente ringrazia Fedez

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tra le tante sorprese che ci sono state in queste prime due serate della 73esima edizione del Festival dic’è anche l’inaspettato appoggio delall’intervento dinel corso della seconda serata della kermesse canora. Il rapper, a bordo della Costa Smeralda, ha fatto una dura satira nei confronti della politica e non ha mancato di fare riferimento al, che in queste anni ha più volte contestato e denunciato l’operato del cantante. A sorpresa, la performance diè stata apprezzata daldell’associazione dei consumatori Carlo Rienzi il quale ha affermato che il rapper ha dato spazio dal palco diai consumatori e alla sua associazione, il, che cerca ogni giorno di tutelarli: Al di là della ...

AL BANO, MORANDI, RANIERI SUPER EROI . 'Sentire questi numeri fa un certo effetto, non lo avrei mai immaginato. I temi sociali che portiamo hanno un'importanza incredibili, ho visto signore e signori ...Anche la seconda serata diconferma un record storico in termini di share con il 62,3% per il quarto Festival guidato da Amadeus. Per trovare una media di share più alta nella seconda serata del Festival bisogna, ...

Sanremo 2023, le pagelle di Selvaggia Lucarelli: il Festival s’è mangiato e digerito la Belva… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, i meme più divertenti sulla seconda serata del Festival. FOTO Sky Tg24

Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo, le pagelle della seconda serata: da Bruno l'interprete a Fedez e Angelo Duro La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata: chi è Angelo Duro Voto 3 Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) – “Confermo che non eravamo a conoscenza della performance” di Fedez nella seconda Serata di Sanremo 2023, “l’artista come ha dichiarato ce ne aveva comunicata una dicendoci poi che ...Sanremo, 9 feb. (askanews) - Non si è ancora spento l'eco delle polemiche per la performance di Blanco che ha devastato la scenografica di rose del palco dell'Ariston e l'emozione per la presenza del ...