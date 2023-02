Sanremo 2023 | i dettagli strani sul palco dell’Ariston

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Gioielli, capelli, unghie, tatuaggi, scarpe, cinture: i look dei protagonisti del Festival dipullulano diinsoliti. Che sia per pura vanità o per portare sulpiù famoso d’Italia un messaggio di sensibilizzazione, i particolarinon mancano mai alla kermesse musicale. Scopriamo insieme i vezzi stilistici dell’edizione. Seconda serata Paola&ChiaraRosa Chemical stupisce con l’outfit fetish (Moschino), il make-up rosa e le lunghissime unghie laccate d’argento, con gocce fucsia in rilievo. In tema di trucco, Levante si ispira a quello di Elodie della sera prima: le due puntano sullo sguardo dark. Il taglio rotondo sullo sterno del brazer-dress di Madame, firmato Off-White, evidenzia il tatuaggio a forma di sole. In caso di dimenticanze, Lda porta una catena con il suo ...

AL BANO, MORANDI, RANIERI SUPER EROI . 'Sentire questi numeri fa un certo effetto, non lo avrei mai immaginato. I temi sociali che portiamo hanno un'importanza incredibili, ho visto signore e signori ...Anche la seconda serata diconferma un record storico in termini di share con il 62,3% per il quarto Festival guidato da Amadeus. Per trovare una media di share più alta nella seconda serata del Festival bisogna, ...

Sanremo 2023, le pagelle di Selvaggia Lucarelli: il Festival s’è mangiato e digerito la Belva… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, i meme più divertenti sulla seconda serata del Festival. FOTO Sky Tg24

Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo, le pagelle della seconda serata: da Bruno l'interprete a Fedez e Angelo Duro La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata: chi è Angelo Duro Voto 3 Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) – “Confermo che non eravamo a conoscenza della performance” di Fedez nella seconda Serata di Sanremo 2023, “l’artista come ha dichiarato ce ne aveva comunicata una dicendoci poi che ...Sanremo, 9 feb. (askanews) - Non si è ancora spento l'eco delle polemiche per la performance di Blanco che ha devastato la scenografica di rose del palco dell'Ariston e l'emozione per la presenza del ...