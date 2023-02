Sanremo 2023 | i Coma_Cose si sposeranno dopo il Festival

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Sembrava che i Coma Cose dovessero lasciarsi, sia professionalmente che sentimentalmente, invece ildinon solo li ha fatti riavvicinare ma è stato il palco per l’annuncio del loro matrimonio. I due artisti hanno svelato l’intenzione di convolare a nozzela fine della kermesse. A sorpresa Fausto Lima e California hanno spiegato in conferenza stampa: “Ebbene sì, chi l’avrebbe mai detto. Abbiamo deciso di sposarci”. Quando chiedono a Francesca Masiano, questo il suo nome di battesimo, se è incinta lei risponde: “Ora no, ma magari in futuro accadrà. Si parlava di matrimoni, così gli ho chiesto che ne pensava di sposarci. La proposta è arrivata da me, poi mi ha regalato questo anello”. Fausto ha specificato: “Sono romantico. Questa è una pagina della nostra storia importante. ...