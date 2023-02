Sanremo 2023 | i Coma_Cose annunciano il loro matrimonio “ma non faremo come i Ferragnez” – Video

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Coma Cose (Instagram) E’ proprio vero che “l’addio non è una possibilità“, propriorecita il testo delbrano in gara al Festival di. Fausto Lama e California, i componenti dei Coma Cose, hanno deciso di fare il grande passo e, una volta terminata la kermesse canora, penseranno aorganizzare il. “Chi l’avrebbe mai detto? Abbiamo deciso di sposarci. Ebbene sì, stavamo parlando die ho proposto a Fausto: “Perché non ci sposiamo davvero?” e così eccoci qui“ ha detto Francesca Mesiano, in arte California, nel corso della conferenza stampa organizzata questo pomeriggio, a cui ha fatto eco Fausto Lama (che le ha già consegnato l’anello): “Una volta finito il Festival di...

Una serie di diverse gaffe. Quelle di Amadeus a Sanremo in sole due serate dall'inizio del festival: scambia gIANMARIA per Sangiovanni, Blanco per Salmo e martedì, nella prima serata del festival, ha sbagliato il ruolo in campo di Milan Skriniar. Nunzia De Girolamo è pronta a sfruttare il seguito della finale del Festival di Sanremo: la prossima puntata di Ciao Maschio andrà in onda sabato 11 febbraio, subito dopo la proclamazione del vincitore, e sarà incentrata proprio sulla musica.

A che ora inizia la terza serata del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, 9 febbraio, su Rai 1 La terza serata della kermesse canora, condotta ancora una volta da Amadeus, inizierà – come ieri – ... SANREMO – C'è ancora più Abruzzo nel 73esimo Festival di Sanremo. Dopo i Direttori d'Orchestra, Enrico Melozzi e Leonardo De Amicis, ad esibirsi sul palco del "Suzuki Stage" ci sarà il duo Michele ...