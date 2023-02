Sanremo 2023 | i Coma Cose si sposano | l’annuncio pochi minuti fa durante la conferenza stampa del Festival

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ila odiernache anticipa la terza serata deldi, hanno annunciato che si sposeranno. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano partecipano acon il brano “L’addio“. Una coppia nella musica e nella vita, tornata all’Ariston dopo il successo dell’anno scorso con l’inedito “Fiamma negli occhi”. Sul calcare nuovamente il prestigioso palcoscenico, hanno ammesso: Se la prima volta alè stata una scoperta, il ritorno lo viviamo con più tranquillità. Anche se il testo, che descrive la nostra storia, che parla di allontanamento e di un momento fragile che abbiamo vissuto, non è facile da raccontare. L’Ariston resta una sfida. Nella serata delle cover di ...

Articoli più letti La scaletta della seconda serata, ospiti e classifica parziale didi Redazione Blanco distrugge le rose sul palco e le altre gif della prima serata didi ...Siamo nel vivo di: state tifando Elodie o Mengoni Pregate affinché Ultimo arrivi primo o ultimo Sperate in una rimonta a sorpresa dell artista Anna Oxa o dei Cugini di Campagna Credete fino all ultimo ...

Sanremo 2023, la classifica e le news dal festival la Repubblica

Sanremo 2023, esplode la rivolta del pubblico: "Fate ridere, non siamo scemi" Liberoquotidiano.it

"Sanremo 2023, Elisabetta Canalis fatta fuori all'ultimo: lei ha reagito male" Corriere dello Sport

Sanremo 2023, Aka 7even a FqMagazine sui Big della seconda serata: “Paola e Chiara e Rosa Chemical da… Il Fatto Quotidiano

La scaletta e le canzoni (cover) della quarta serata di Sanremo 2023 – venerdì 10 febbraio Tv Sorrisi e Canzoni

Paola Egonu, pallavolista di fama mondiale, stella della Nazionale Italiana Pallavolo femminile (a meno di clamorose rinunce ipotizzate dopo i Mondiali) è attesa questa sera al suo debutto al Festival ...A guardare lo spettacolo penoso andato in scena nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2023 viene una tristezza infinita per una serie di ragioni. Prima di tutto per il fatto di aver ...