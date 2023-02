Sanremo 2023 | i Coma Cose si sposano | l’annuncio in conferenza stampa | “Chi l’avrebbe mai detto…”- Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Ebbene sì, chimai detto ma…abbiamo deciso di sposarci”. Così Francesca Mesiano, in arte California, deiha annunciato il matrimonio con il compagno, artistico e nella vita, Fausto Zenardelli nel corso dellaal Casinò didopo che un attento giornalista aveva notato un brillante al dito della cantante. La salaha applaudito il lieto annuncio e c’è chi ha urlato: “Io lo so perché, perché secondo me aspetti un bambino”. Un’ipotesi subito smentita dalla stessa artista: “Eccola, no, non ancora, chi lo sa magari in futuro ma per ora no”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.