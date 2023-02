Sanremo 2023 | Grignani si ferma | “Scusate | colpa mia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – “mia: ho chiesto all’ottimo fonico di palco di abbassare troppo la voce prima di salire sul palco. La voce non era più presente”. Gianlucachiede lo stop della sua esibizione durante la terza serata del Festival di. Il cantante siper chiedere l’intervento del fonico e dopo una breve interruzione, con intervento di Amadeus sul palco, riparte. “A 50 anni ho imparato come si fa, a 20 anni non avrei saputo farlo”, dice, quasi facendo riferimento alle escandescenze di Blanco che, nella prima serata, in una situazione simile ha distrutto i fiori sul palco. A fine esibizione,si toglie la giacca e scopre la camicia bianca con la scritta ‘No War’ sulla schiena. Il cantante si gira ...