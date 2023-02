Sanremo 2023 | gli ospiti della terza serata del Festival

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Quali sono glideldi, in programma stasera – giovedì 9 febbraio – su Rai 1? Nel corsocondotta da Amadeus, Gianni Morandi e Paola Egonu vedremo Peppino Di Capri che sarà omaggiato per la sua straordinaria carriera, i Maneskin, primi in classifica in mezzo mondo, con Tom Morello. Poi ancora: Sangiovanni che con Gianni Morandi canterà “Fatti ri-mandare dalla mamma a prendere il latte” e infine il comico Alessandro Siani. Prevista poi l’esibizione di tutti i 28 cantanti in gara. Quante puntate Quante puntate (serate) sono previste per ildisu Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la ...