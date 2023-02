Sanremo 2023 | gli abiti di Paola Egonu per la terza serata del Festival | vestiti | stilista | look

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 febbraio 2023), glidiper ladelQuali sono gliindossati danel corso delladeldiin onda su Rai 1 stasera, giovedì 9 febbraio? Per la 73esima edizione della kermesse canora la campionessa azzurra, co-conduttrice della kermesse, vestirà deglid’eccezione. Qui, in questo articolo, troverete tutte le immagini in tempo reale. GlidialDi ...