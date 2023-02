Sanremo 2023 | Gianni Morandi | Al Bano e Massimo Ranieri alla conquista dell' Ariston

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Di sana e robusta Costituzione, il Festival dei record va. Gli ascolti sono stellari, i più alti dal 1995 (conduceva Baudo,era in gara, vinceva Giorgia): 25 anni, 10.757.000...

Elena Sofia Ricci è stata, inconsapevolmente, protagonista di un dolce easter egg durante la sua ospitata a. La popolare attrice ha da poco lasciato il cast di Che Dio ci aiuti , fortunato titolo di Rai Uno giunto quest'anno alla sua settima stagione. La Ricci non vestirà più, almeno per ora, ...Il Festival dicontinua perciò a dare soddisfazioni a Valentina Romani . L'attrice infatti conduce ogni giorno uno spazio sui canali social della manifestazione canora, in diretta dall'...

Sanremo 2023, seconda serata: Al Bano, Massimo Ranieri insieme con Gianni Morandi all'Ariston. Sul palco i Black ... Agenzia ANSA

La classifica generale dopo la seconda serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni Corriere della Sera

Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata: Colapesce Dimartino sugli scudi, Giorgia rimandata TGCOM

Sanremo 2023, il monologo di Francesca Fagnani sulle carceri minorili: “In Italia la prigione serve… Il Fatto Quotidiano

I tre abiti Armani di Francesca Fagnani a Sanremo 2023 La Gazzetta dello Sport

Di sana e robusta Costituzione, il Festival dei record va. Gli ascolti sono stellari, i più alti dal 1995 (conduceva Baudo, Morandi era in gara, vinceva Giorgia): 25 anni, 10.757.000 spettatori pari ...Polemiche e accuse per lo scatto d’ira del cantante all’Ariston. Lo show era programmato ma l’artista è andato oltre. Amadeus: “Subito non ho capito” ...