Sanremo 2023 | Gianluca Grignani interrompe l’esibizione a metà canzone | poi “No War” VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023)la sua esibizione alamentando dei problemi tecnici con la sua voce. Anziché distruggere tutto come Blanco, ha fermato la sua performance chiedendo scusa al pubblico per la sua scelta di non proseguire la. Il motivo risiede nel fatto che aveva chiesto al fonico di abbassargli la sua voce, una scelta che si è rivelata deleteria.poi ripete, non rimanendo particolarmente soddisfatto, ma portandola a termine e mostrando anche la scritta “No War” sulla sua giacca. In alto il. SportFace.