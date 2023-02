Sanremo 2023 | ‘giallo’ su presunta bestemmia Grignani ma lui smentisce

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Unsocial si consuma sull’esibizione di Gianlucanella terza serata di. Qualcuno scrive che l’artista avrebbeto alla fine della sua performance (ripetuta per problemi di audio). Ma Gianluca ribatte e, sottolineando – attraverso il suo entourage – di aver detto “porto via”, prendendo i fiori che vengono regalati a ogni cantante. “Non so chi si é inventato questa cosa, ho detto “porto via” prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”, ha detto l’artista. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

