Sanremo 2023 | Francesca Fagnani cita “Uomini e Donne” sul palco dell’Ariston | cosa ha detto

Leggi su tvzap

(Di giovedì 9 febbraio 2023) News Tv.monologoè stata la co-conduttrice della seconda serata del Festival di. La presentatrice di “Belve”, che presto approderà in prima serata su Rai 2, ha impreziosito ilcon la sua professionalità e la sua classe. Oltre ai look sfoggiati dalla, ha riscosso grande successo il monologo reto suldi. Lahato anche “”, nota trasmissione in onda sulla rete rivale della Rai. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Belve”, Donatella ...