Sanremo 2023 | Codacons su Fedez e il suo rap in diretta | un commento davvero inaspettato

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Laha deciso di commentare il momento rap di ieri dial Festival di. A sorpresa l’associazione ha fatto i complimenti all’artista con cui è entrata diverse volte in conflitto in passato. Addirittura per Federico sono arrivati dei ringraziamenti. Sul sito delpossiamo leggere: “Al di là della scarsa qualità musicale, la “canzone” dici è piaciuta. Vogliamo ringraziarlo per aver portato un’associazione di consumatori al centro del Festival, dando così spazio a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti. Allo stesso modo ringraziamo Fiorello e Amadeus che in questi giorni, in diverse occasioni pubbliche, hanno parlato del, favorendo la conoscenza tra milioni di cittadini della più importante ...