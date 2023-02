Sanremo 2023 | chi è Lazza il rapper dei record | “Lavoravo in cantiere per meno di 400 euro al mese | ora ho preso un completo di Prada da 3mila euro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il palco del Teatro Ariston è uno dei pochi chenon ha ancora calcato, e per quanto la location possa incutere timore, ilarriva al Festival dicon un biglietto da visita da far impallidire i colleghi. Il suo ultimo album, Sirio, è infatti il più venduto del 2022 e ha trascorso ben 18 settimane non consecutive al comando della classifica Fimi/GfK. Un vero e proprioper quel che riguarda l’ultimo decennio. Ciononostante, il pubblico di Rai1 si chiederà: “Ma chi è?”. Esiste domanda più snervante del classico: “Questo chi è?” pronunciato da parenti e amici mentre si guarda il Festival? Snervante perché nella maggior parte dei casi non si tratta di un quesito posto con lecita curiosità, ma con l’arroganza di chi interroga il proprio interlocutore volendo sminuire in ...