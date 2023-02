Sanremo 2023 | cambia la classifica? Cosa succede stasera

Leggi su tvzap

(Di giovedì 9 febbraio 2023) News Tv.. La settantatreesima edizione del Festival dientra nel vivo. Dopo la prima e la seconda serata, in cui abbiamo ascoltato prima quattordici big in gara e poi altri quattordici, nella terza serata ascolteremo tutte le ventotto canzoni in gara. Al termine della serata sarà stilata lagenerale, comprensiva del voto della giuria demoscopica e soprattutto del pubblico. Ieri Amadeus ha dichiarato: “Tra il primo e il secondo solo venti punti di distacco“. (Continua…) LEGGI ANCHE:, Stefano Coletta rompe il silenzio sul caso Fedez: la posizione della Rai, lagenerale Tutto pronto per la terza serata del Festival di ...