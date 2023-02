Sanremo 2023 | bufera social per la classifica | «Fate ridere» | «vi siete fumati il cervello»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tutto come previsto. Lo si intuiva dall’inizio che ladelle giurie diavrebbe relegato agli ultimi posti gli artisti più popolari, quelli amati dal pubblico e che presumibilmente faranno il pieno al televoto. Il sospetto (succede ogni anno) è che la giuria – che sia di fantomatica “qualità” o composta da fantasmi demoscopici o della sala stampa – faccia in modo che i “miracolati” del politicamente corretto vadano avanti. Con la classica puzza sotto il naso, vengono premiati i cantanti che ritengono “sofisticati”, magari portatori di “messaggi”, anche se poi sul palco deludono. Chiaramente, questo non riguarda Marco Mengoni, che di qualità ne ha da vendere e che ha portato un brano destinato al successo. Il suo primo posto è sacrosanto. Ma relegare Ultimo al decimo posto, addirittura dopo Rosa Chemical, è ...