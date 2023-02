Sanremo 2023 | ascolti tv | per seconda serata 10 | 5 milioni e 62 | 3% share

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono stati 10.545.000 gli spettatori, pari al 62,3% diche hanno assistito su Rai1 alladel festival di. Un ascolto con una leggerissima flessione fisiologica rispetto all’esordio diche martedì aveva ottenuto 10.757.000 spettatori con il 62,4% di. L’anno scorso l’ascolto medio dellaebbe un ascolto medio più alto in termini assoluti (11.320.000 spettatori) e più basso in termini percentuali (55.8% di). Ma nel 2022 l’ascolto dellafu più alto di quello della prima(che era stata vista in media da 10.911.000 spettatori con il 54.7% di). ...